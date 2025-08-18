Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag gefragt

DAX24.416 +0,4%ESt505.482 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow44.994 +0,2%Nas21.415 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1675 +0,1%Öl66,18 -0,4%Gold3.326 -0,2%
Die Aktie von Airbnb zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 126,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
108,78 EUR 2,38 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 126,78 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 127,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 125,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 122.527 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 163,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 29,29 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 21,21 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 29.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

