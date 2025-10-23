DAX24.180 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.858 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1619 ±0,0%Öl65,59 +1,9%Gold4.142 +1,2%
Notierung im Blick

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 128,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
110,60 EUR -0,06 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 128,24 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,35 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ 72.390 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 21,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,66 Prozent gesteigert.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

