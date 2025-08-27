DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.548 -0,2%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Airbnb im Blick

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit Einbußen

29.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 130,13 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
111,30 EUR 0,34 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 130,13 USD. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 129,27 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 617.382 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 25,97 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,22 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

