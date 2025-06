Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 160,06 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 160,06 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 160,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 161,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 145.657 Airbus SE-Aktien.

Bei 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 22,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,65 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 181,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,52 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

