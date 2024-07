Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 131,36 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 131,36 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 129,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190.300 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,20 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 164,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 12,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,76 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

