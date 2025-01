Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 158,92 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 158,92 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 158,32 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 59.516 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. 8,75 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 27,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 163,63 EUR.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,08 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

