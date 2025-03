Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 169,46 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:46 Uhr um 3,4 Prozent auf 169,46 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 168,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 361.203 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 26,39 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,67 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Es stand ein EPS von 3,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,00 Prozent auf 24,72 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 EUR fest.

