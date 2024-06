Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag höher

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 155,42 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 155,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 155,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 154,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.677 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gewinne von 11,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,43 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 180,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. EUR – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

