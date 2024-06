Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 153,32 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 153,32 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 153,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,36 EUR. Zuletzt wechselten 4.306 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 11,28 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 120,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,43 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 180,56 EUR.

Am 25.04.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,55 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

