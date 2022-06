Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 06.06.2022 16:22:00 Uhr 2,5 Prozent auf 111,28 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,76 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 122.376 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,08 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 90,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 23,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 147,25 EUR.

Am 04.05.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 10.460,00 EUR eingefahren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Ex-Airbus-Manager leitet Flugtaxi-Startup Lilium ab August

So schätzen Analysten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein

Boeing-Aktie und Airbus-Aktie: China sperrt offenbar Luftraum für russische Boeing- und Airbus-Flugzeuge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com