Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittwochmittag

Die Aktie legte um 06.07.2022 12:04:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 91,56 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 93,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 142.062 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 121,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Gewinne von 24,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,92 EUR am 05.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,08 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 12.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.460,00 EUR umgesetzt.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 5,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

