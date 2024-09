Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Nachmittag Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 131,82 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 131,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 132,28 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 129,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,06 EUR. Zuletzt wechselten 201.378 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. 31,10 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 8,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 162,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

