Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 106,04 EUR nach oben. Bei 106,98 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 106,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 74.024 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 121,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 12,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,09 EUR aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.177,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,01 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

