Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag billiger

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 95,72 EUR abwärts. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,68 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 69.074 Stück.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 20,93 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 88,92 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 7,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 144,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.177,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.000,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 01.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

