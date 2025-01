Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag zu

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 158,34 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 158,34 EUR nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,50 EUR an. Mit einem Wert von 159,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 186.753 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gewinne von 9,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,22 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 164,33 EUR angegeben.

Am 30.10.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,69 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 13.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,09 EUR je Aktie aus.

