Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 147,30 EUR nach.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 147,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 146,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.147 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Gewinne von 17,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Mit Abgaben von 18,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 179,89 EUR an.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie in Rot: Airbus mit 53 Auslieferungen im Mai - Auslieferungsziel in Gefahr?

Airbus SE (ex EADS)-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Airbus SE (ex EADS)-Aktie