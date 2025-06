Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Airbus SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 165,60 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 165,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 166,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 165,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.953 Airbus SE-Aktien.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 24,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,67 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,44 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.04.2025. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 13,54 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 12,83 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

