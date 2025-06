Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 166,50 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 166,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 166,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,66 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.387 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 177,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,52 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 25,08 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,67 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 179,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 13,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Airbus SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

