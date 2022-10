Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag im Aufwind

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 93,36 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 94,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106.425 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,88 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,89 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 141,82 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 12.000,00 EUR, gegenüber 14.177,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,96 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

