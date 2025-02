Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 169,02 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 169,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 169,26 EUR. Bei 168,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.119 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 26,20 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,69 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 20.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich letztendlich fester

Börse Paris in Grün: CAC 40 am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Börse Paris in Grün: CAC 40 mittags auf grünem Terrain