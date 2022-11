Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verliert am Donnerstagnachmittag

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 113,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 112,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,90 EUR. Zuletzt wechselten 231.758 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 30,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 145,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.309,00 EUR – ein Plus von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus