Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 162,24 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 162,24 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,86 EUR. Bei 162,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.116 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,52 Prozent. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 23,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 164,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

