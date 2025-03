Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) stabilisiert sich am Mittag

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Mit einem Kurs von 167,16 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 167,16 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 167,40 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,06 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,18 EUR. Bisher wurden heute 54.853 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,10 Prozent. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,38 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,61 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,44 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 24,72 Mrd. EUR gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,69 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

