Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) gibt am Nachmittag nach

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 21.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 96,82 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 96,00 EUR. Mit einem Wert von 97,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 292.934 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 90,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,36 EUR an.

Am 04.05.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 12.000,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 10.460,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 vorlegen. Am 27.07.2023 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

