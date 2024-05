Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 161,52 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 161,52 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 162,32 EUR zu. Bei 161,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.123 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,00 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 34,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

