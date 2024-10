Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Dienstagnachmittag fester

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 141,32 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 141,32 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 142,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 223.693 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 14,92 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 160,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,28 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

