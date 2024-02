Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 147,90 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 147,90 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 148,02 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 200.701 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 152,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 114,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 150,75 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.886,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.644,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

