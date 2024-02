Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 147,52 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 147,52 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,06 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.232 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,82 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,67 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 150,75 EUR.

Am 15.02.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.886,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.644,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

