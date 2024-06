Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 134,64 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 134,64 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 137,32 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 134,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 135,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190.996 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Gewinne von 28,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 10,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 165,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

