Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 165,18 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 165,18 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 164,62 EUR ein. Bei 167,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 168.779 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 173,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 171,78 EUR angegeben.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,00 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie schwächer: Boeing-Großbestellung - Turkish Airlines muss sich gedulden

Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsende in der Gewinnzone

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu