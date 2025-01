Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 165,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 165,90 EUR an der Tafel. Bei 165,90 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 164,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.197 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 4,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 24,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 166,56 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,69 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 14,90 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 12.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,15 EUR je Aktie aus.

