Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Mittag ins Plus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 132,38 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 132,38 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 132,52 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.747 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,17 Prozent.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 160,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,76 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,53 EUR je Aktie.

