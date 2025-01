Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 167,80 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 167,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 165.981 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 34,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,60 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 169,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 11,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

