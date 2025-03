AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 11,69 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 11,69 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 11,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,96 EUR. Zuletzt wechselten 317.909 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 27,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 131,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 5,61 Prozent Luft nach unten.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,342 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 27.02.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 226,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 214,21 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.04.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,734 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

