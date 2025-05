AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 13,63 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 13,63 EUR zu. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 587.825 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,18 EUR) erklomm das Papier am 17.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 77,47 Prozent zulegen. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 37,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,292 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 30.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 112,53 Mio. EUR, gegenüber 118,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,89 Prozent präsentiert.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,719 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

