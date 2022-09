AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 24,99 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 24,91 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,10 EUR. Zuletzt wechselten 318.472 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,18 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 11,32 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,20 EUR ab. Abschläge von 64,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,50 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,48 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 107,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 49,50 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte AIXTRON SE am 27.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.10.2023.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,849 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

