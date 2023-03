AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Mittwochvormittag zu

Um 09:06 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 30,23 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,83 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.438 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,21 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Mit einem Zuwachs von 6,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 55,11 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,50 EUR.

Am 27.10.2022 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,87 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 67,70 EUR eingefahren.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,34 EUR je Aktie belaufen.

