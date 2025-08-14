AKTIE IM FOKUS: Verve Group brechen auf 14-Monatstief ein - Ziele gesenkt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Verve Group sind am Freitag nach einem deutlich eingetrübten Jahresausblick auf den tiefsten Stand seit Juni 2024 abgestürzt. Am Vormittag notierten die Papiere des schwedischen Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung 23 Prozent im Minus bei 1,81 Euro und waren mit weitem Abstand schwächster Wert im SDAX. Für das laufende Jahr summiert sich der Verlust damit auf 42 Prozent.
Verve kämpft mit ungünstigen Wechselkursen sowie technischen Problemen bei der Umstellung einer Plattform und senkte daher seine Jahresziele für Umsatz und operativen Gewinn (Ebitda).
Im zweiten Quartal stieg der Nettoumsatz um 10 Prozent, der bereinigte operative Gewinn verbesserte sich aber nur leicht. Die Marge sank um zwei Prozentpunkte auf knapp 28 Prozent. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einer deutlichen Gewinnwarnung des Unternehmens./edh/jha/
