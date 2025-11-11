DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 -2,9%Nas23.398 -0,6%Bitcoin89.199 -2,7%Euro1,1600 +0,3%Öl65,22 +1,8%Gold4.112 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Aktien Europa Schluss: Erholung geht weiter - Zürich besonders stark

11.11.25 18:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
FTSE 100
9.899,6 PKT 112,5 PKT 1,15%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag ihre Kurserholung fortgesetzt. Der EuroStoxx 50, der Unternehmen aus der Eurozone abbildet, ging 1,08 Prozent höher bei 5.725,70 Punkten aus dem Handel. Er pirschte sich damit bis auf wenige Punkte an sein Rekordhoch von 5.734 Zählern heran, dass er Ende Oktober erreicht hatte.

Wer­bung

Vor allem Gesundheitswerte dominierten die Gewinnerliste in Europa. Dies kam dann auch außerhalb der Eurozone gut an, wie Zuwächse in der Schweiz und Großbritannien zeigten, wo die Pharmabranche in den Leitindizes ein gewisses Gewicht hat. Der Londoner FTSE 100 stieg um 1,15 Prozent auf 9.899,60 Punkte. Er setzte damit seine Rekordjagd mit einer weiteren Annäherung an die 10.000-Punkte-Marke fort.

Für den schweizerischen SMI ging es um 1,98 Prozent auf 12.702,08 Punkte nach oben. Gut kam im Züricher Handel, dass US-Präsident Donald Trump am Vorabend Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle bestätigt hatte. In einer Fragerunde im Weißen Haus hatte er damit vorherige Presseberichte untermauert./tih/he

Mehr zum Thema FTSE 100

18:02Aktien Europa Schluss: Erholung geht weiter - Zürich besonders stark
17:57Aufschläge in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus
15:57Börse London in Grün: FTSE 100 im Plus
15:56Quartalszahlen: Vodafone gewinnt erneut TV-Kunden hinzu
15:40Are Business Services Stocks Lagging Rentokil Initial (RTO) This Year?
15:40Are Transportation Stocks Lagging International Consolidated Airlines Group (ICAGY) This Year?
14:55Fast-paced Momentum Stock Compass (COMP) Is Still Trading at a Bargain
12:47Shell Drags Venture Global To New York Supreme Court Over Disputed LNG Contracts
mehr