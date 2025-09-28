DAX23.596 -0,3%ESt505.454 -0,2%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1738 ±-0,0%Öl69,13 +0,1%Gold3.756 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit leichtem Auftrieb erwartet

25.09.25 08:24 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit leichtem Auftrieb erwartet | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.596,1 PKT -70,7 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zur Eröffnung moderate Gewinne verbuchen. "Die Richtungssuche geht weiter", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Solange nicht klar sei, wohin die Reise gehe, hielten sich Käufer und Verkäufer zurück. Das einzige Motto der Anleger scheine "Abwarten" zu sein.

Wer­bung

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.723 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird 0,1 Prozent höher erwartet.

Der solide Start fußt nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

Hierzulande könnten Rüstungswerte weiter im Fokus stehen, mit der Rheinmetall-Aktie (Rheinmetall) dicht am Rekordniveau. Für Autowerte gilt es, die Erholungsbewegung zu bestätigen, die am Donnerstagnachmittag wegen rückwirkend reduzierter US-Einfuhrzölle begonnen hatte.

Wer­bung

Der Saatguthersteller KWS Saat (KWS SAAT SECo) will sein Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Bis zum Geschäftsjahr 2027/28 strebt das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) soll 19 bis 21 Prozent erreichen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete KWS Saat wegen sinkender Anbauflächen vor allem in Europa mit 1,68 Milliarden Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Das Ebitda fiel um 13,4 Prozent. Die KWS-Aktie sank auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 0,2 Prozent zum Xetra-Schluss.

Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) verbuchte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 einen operativen Verlust, verglichen mit einem Vorjahresgewinn. Dies sei maßgeblich beeinflusst worden durch gesunkene Gewinnspannen für Bioethanol und Biomethan, hieß es. Aufgrund des deutlich geringeren operativen Ergebnisses wollen Vorstand und Aufsichtsrat die Dividendenzahlung für das abgelaufene Geschäftsjahr aussetzen. Auf Tradegate legte der Kurs um rund zwei Prozent zu zum Xetra-Schluss./edh/jha/

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:08Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
10:03ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste - Richtungssuche
09:54Der ING Morning Call vom 25. September mit Christian Zoller
09:54DAX - Erneut vor Durchbruch über 4h-Wolke
09:41Rote Vorzeichen an den Märkten – Apple und Verbio im Fokus
09:41Rote Vorzeichen an den Märkten – Apple und Verbio im Fokus
09:30DAX – In kleinen Schritten nach oben
09:27Schwacher Handel: DAX beginnt Handel mit Verlusten
mehr