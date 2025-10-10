DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,98 +2,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.938 -0,3%Euro1,1569 ±0,0%Öl64,76 -0,7%Gold3.954 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
Top News
Amazon-Aktie unter Druck: Fällt der Cloud-Pionier im KI-Rennen zurück? Amazon-Aktie unter Druck: Fällt der Cloud-Pionier im KI-Rennen zurück?
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nimmt erneut Kurs auf Rekordmarke

10.10.25 08:16 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nimmt erneut Kurs auf Rekordmarke | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.611,3 PKT 14,1 PKT 0,06%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der DAX vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte diesen am Freitag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent höher bei 24.665 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte leicht zulegen.

Wer­bung

Am Vortag hatte sich der Dax mit dem historischen Hoch von 24.771 Zählern der runden Marke von 25.000 Punkten genähert, hatte die Gewinne anschließend aber fast komplett wieder abgegeben. Nach Einschätzung der Helaba wurde mit dem Rekordhoch des Börsenbarometers ein Kaufsignal ausgelöst. "Zudem mehren sich Hoffnungen auf eine Jahresendrally".

Unter den Einzelwerten könnten Rheinmetall einen Blick wert sein. Laut "Handelsblatt" will die Bundesregierung über 600 Skyranger im Wert von mehr als neun Milliarden Euro zur Drohnenabwehr bestellen. Rheinmetall-Aktien legten im vorbörslichen Handel auf Tradegate leicht zu.

Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag (Brenntag SE) büßten vorbörslich 3 Prozent ein, nachdem die Bank UBS zum Verkauf der Aktien geraten hatte.

Wer­bung

Bei den Nebenwerten brachen die Papiere von Energiekontor vorbörslich um 11 Prozent ein. Der Wind- und Solarparkentwickler hat die Geschäftsziele wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien deutlich gesenkt./bek/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com