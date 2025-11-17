DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.252 +1,1%Euro1,1611 -0,1%Öl63,73 -0,9%Gold4.078 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Top News
Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil erwartet nach Schwankungen der Vorwoche

17.11.25 08:16 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil erwartet nach Schwankungen der Vorwoche | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.876,6 PKT -165,1 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.693,8 PKT -49,0 PKT -0,85%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der durchwachsenen Vorwoche dürfte der DAX am Montag wenig verändert in den Handel starten. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen Start bei 23.873 Punkten, was ein nur hauchdünnes Minus wäre. Der Leitindex würde damit auf Abstand zur 24.000-Punkte-Marke bleiben, die seit Ende Oktober schon umkämpft ist. Auch beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx zeichnet sich wenig Bewegung ab.

Wer­bung

In der vergangenen Woche hatte der Dax letztlich um 1,3 Prozent zugelegt. Das Ende des bis dahin längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte wurde besiegelt und in Aussicht darauf hatte der Leitindex sogar bis zu 3,7 Prozent gewonnen. Mit 24.441 Punkten schien er auf Kurs Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten, wurde dann aber ausgebremst von Zweifeln, ob die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird.

Um eine Entscheidung der Fed besser abschätzen zu können, liegt der Fokus in dieser Woche auf US-Daten, die nach dem Shutdown-Ende nachgeholt werden. Bevor am Donnerstag die Jobdaten für September kommen sollen, sind die Marktteilnehmer laut den Experten der Helaba auf "alternative Informationsquellen angewiesen", darunter regionale Stimmungsindikatoren wie der zu Wochenbeginn erwartete Empire-State-Index.

Von der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison der Unternehmen zieht JPMorgan-Stratege Mislav Matejka am Montag ein recht positives Fazit wegen generell ermutigender Resultate. Die Eurozone hinke hinterher, dort dürfte die Profitabilität aber 2026 anziehen. Allerdings steht den Anlegern mit dem KI-Chipriesen NVIDIA im Laufe dieser Woche noch ein echter Höhepunkt bevor.

Wer­bung

Am Montag liegt der Fokus von Anlegern nun auf Investorentagen mehrerer deutscher Unternehmen. Bei Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) kommen die dazu vorab bekanntgegebenen Dinge gut an, denn hier zieht der Kurs vorbörslich um fast sieben Prozent an. Der Chipindustrie-Ausrüster hatte am Morgen bereits Zielsetzungen für das Jahr 2030 formuliert.

Noch etwas größer war das Plus auf der Handelsplattform Tradegate bei Formycon, hier zahlten Anleger vorbörslich zehn Prozent mehr als am Freitag zum Xetra-Schluss. Der Generika-Hersteller berichtete von einem erreichten Meilenstein bei der Entwicklung eines Biosimilar-Kandidaten für das immunologische Blockbuster-Medikament Dupixent./tih/stk

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:18WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit Stabilisierungsversuch
08:16Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil erwartet nach Schwankungen der Vorwoche
08:0010 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Xpeng wartet mit Zahlen auf, Netflix-Aktie im Fokus
07:32dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit Stabilisierungsversich
07:27Can new models revive Mercedes-Benz Korea’s EV sales?
07:18DAX nach durchwachsener Vorwoche wenig bewegt erwartet - Jahresendrally fraglich
07:15Air China Cargo bestellt sechs Airbus A350F
07:08DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
mehr