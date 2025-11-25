DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,3%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.184 -0,5%Euro1,1526 ±-0,0%Öl62,97 -0,6%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Ausblick: Verhaltener Handelsstart erwartet

25.11.25 08:15 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Verhaltener Handelsstart erwartet | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.239,2 PKT 147,3 PKT 0,64%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem positiven Wochenauftakt dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst zurückhaltend agieren. Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen.

Wer­bung

Der X-DAX signalisierte für den DAX knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.221 Punkte. Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, dürfte dem Dax damit weiter verwehrt bleiben. Die Linie gilt unter Investoren als längerfristiger Trendindikator. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen ebenfalls 0,1 Prozent tiefer erwartet.

"Es fehlt weiterhin an Anschlusskäufern, die auch in eine Erholung hinein kaufen", konstatierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Damit hält sich der Dax weiterhin nicht an das klassische Drehbuch. Historisch hat die Jahresendrally überwiegend im November stattgefunden. Dabei ist der November in der langfristigen Betrachtung einer der besten Monate des Jahres. Von den vergangenen 29 Novembern endeten 21 positiv und nur 8 negativ. Diesmal liegt der Dax im November allerdings bislang im tiefroten Bereich", betonte Altmann.

Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte könnten wegen der Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine im Fokus bleiben. Die Aktie von Rheinmetall fiel vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,1 Prozent zum Xetra-Schlusskurs, während die Papiere von HENSOLDT und RENK mit plus 1,5 beziehungsweise plus 1,2 Prozent einen Stabilisierungsversuch unternehmen.

Wer­bung

Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera (thyssenkrupp) rechnet beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr mit weniger als von Experten bisher erwartet wurde. Die anhaltende Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds für grünen Wasserstoff wirke sich negativ auf den erwarteten Umsatz aus, hieß es zur Begründung. In dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr fiel der Umsatz und lag unterhalb der Zielspanne des Unternehmens. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von schwachen Zahlen und einem trüben Ausblick. Die Aktie sackte auf Tradegate um 6,5 Prozent ab.

Die Aktie von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) wird an diesem Dienstag mit einem Dividendenabschlag von sechs Cent gehandelt und könnte deshalb - rein optisch - deutlicher nachgeben./edh/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:20"Lage bleibt angespannt": DAX dürfte schwächer starten - Keine Jahresendrally?
08:15Aktien Frankfurt Ausblick: Verhaltener Handelsstart erwartet
08:00Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - NIO-Aktie vor Quartalszahlen im Fokus
07:23DAX-FLASH: Leichte Kursverluste erwartet - Dax bleibt unter 200-Tage-Linie
07:00Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus
06:30DAX-Strategien für das kommende Börsenjahr 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:30DAX-Strategien für das kommende Börsenjahr 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:30DAX-Strategien für das kommende Börsenjahr 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
mehr