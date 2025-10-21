DAX24.267 ±0,0%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.943 -2,2%Euro1,1631 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Gewinne dank Entspannung im Zollstreit

21.10.25 08:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
49.316,1 PKT 130,6 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag noch etwas weiter nach oben treiben. Der X-DAX indizierte für den DAX ein moderates Plus auf 24.293 Punkte. Damit ist das Rekordhoch bei 24.771 Punkten in Schlagdistanz.

Wer­bung

Im Handelsstreit zwischen den USA und China strebt US-Präsident Donald Trump einen Deal beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. "Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen haben", sagte der Republikaner im Weißen Haus.

In New York gab es am Vortag deutliche Gewinne. In Asien freuen sich die Anleger ebenfalls über die Annäherung im Zollstreit. In Japan steht der rekordhohe Leitindex Nikkei kurz vor der runden Marke von 50.000 Punkten.

Die vorbörslichen Kursbewegungen hielten sich in Grenzen. Größere Ausschläge gab es in der dritten Reihe im SDAX. Papiere von FRIEDRICH VORWERK stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 5,5 Prozent, nachdem der Anlagenbauer für Energieinfrastruktur die Geschäftsziele für das laufende Jahr erneut erhöht hat.

Wer­bung

Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank ließ die Anteile des Cybersecurity-Anbieters Secunet um 3 Prozent zulegen. Die Aktien von Formycon legten um 1 Prozent zu. Das Unternehmen bietet in Europa nach eigener Aussage ein erstes pharmazeutisches Nachahmerprodukt in einer Fertigspritze an./bek/jha/

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:42Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus
09:09Aktien Asien: Chinesische Börsen klettern weiter - Rekorde bei Nikkei und Kospi
08:09Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Gewinne dank Entspannung im Zollstreit
08:0210 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen - Netflix eröffnet Bilanzsaison der Tech-Konzerne
07:33dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Gewinne erwartet
07:30heise+ | Mitsubishi Outlander PHEV: Eigenwillig-geschmeidiger Plug-in-Hybrid im Test
07:09Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
07:06DAX-FLASH: Leitindex knüpft an starken Wochenstart an - Zollstreit entspannter
mehr