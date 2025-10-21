DAX24.270 ±0,0%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.943 -2,2%Euro1,1631 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Aktien Asien: Chinesische Börsen klettern weiter - Rekorde bei Nikkei und Kospi

21.10.25 09:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
3.814,7 PKT 65,8 PKT 1,76%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.316,1 PKT 130,6 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag weiter gestiegen. Japanische und südkoreanische Aktien markierten dabei neue Rekordniveaus.

Wer­bung

Den stärkeren Schwung legten allerdings die chinesischen Börsen an den Tag. Sie bauten damit ihre Vortagesgewinne kräftig aus. Zu Wochenbeginn hatte die Nachricht, dass sich Vertreter Chinas und der USA so bald wie möglich für neue Verhandlungen im laufenden Handelsstreit treffen werden, die Kurse angetrieben. Eine neue Runde der Handelsgespräche ist für diese Woche in Malaysia zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant.

Der Hang-Seng-Index(Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 1,32 Prozent auf 26.199,58 Punkte. Mit dem CSI-300-Index (CSI 300) und damit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen ging es um 1,63 Prozent auf 4.612,16 Punkte hoch.

Die übrigen Börsen profitierten auch von einer günstigen Mischung aus starken US-Quartalsberichten, fallenden Ölpreisen, sich abkühlender Inflation und sinkenden Anleiherenditen, wie Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management feststellte.

Wer­bung

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf günstige Signale der US-Regionalbanken. Zions Bancorp habe gute Zahlen vorgelegt. Damit hätten sich Sorgen über die Kredite der Bank gelegt, die in der Vorwoche den Kurs belastet hatten.

Der japanischen Nikkei 225 gewann 0,27 Prozent auf 49.316,06 Punkte. Japans nationalkonservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi war im Parlament zur ersten Regierungschefin ihres Landes gewählt worden. Die Märkte knüpften an sie Hoffnungen von Kontinuität und Reformen zugleich, so Marktexperte Innes.

Der südkoreanische Kospi war weiterhin auf Rekordjagd. Er profitierte auch von der Stärke der Technologiewerte. Auch australische Aktien waren im Aufwind. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) legte um 0,70 Prozent auf 9.094,71 Punkte zu./mf/jha/

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:42Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus
09:09Aktien Asien: Chinesische Börsen klettern weiter - Rekorde bei Nikkei und Kospi
08:09Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Gewinne dank Entspannung im Zollstreit
08:0210 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen - Netflix eröffnet Bilanzsaison der Tech-Konzerne
07:33dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Gewinne erwartet
07:30heise+ | Mitsubishi Outlander PHEV: Eigenwillig-geschmeidiger Plug-in-Hybrid im Test
07:09Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
07:06DAX-FLASH: Leitindex knüpft an starken Wochenstart an - Zollstreit entspannter
mehr