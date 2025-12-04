DAX23.896 +0,9%Est505.722 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 -2,2%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.403 -1,1%Euro1,1666 -0,1%Öl63,05 +0,5%Gold4.200 -0,1%
DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Aktien Frankfurt: Dax steigt - Investoren setzen auf sinkende US-Zinsen

04.12.25 14:28 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf niedrigere Zinsen in den USA hat die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angeschoben. Der deutsche Leitindex DAX stieg am frühen Nachmittag um 0,9 Prozent auf 23.900 Zähler. Damit hat sich der Dax der runden Marke von 24.000 Punkten stark angenähert, unter der er schon seit drei Wochen konsolidiert.

Vor allem der Dow (Dow Jones Industrial) hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert. Am Donnerstag werden für den US-Leitindex überschaubare Gewinne indiziert.

"Rückenwind für die Wall Street kommt weiter von der Zinsseite", schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Schlechte Nachrichten von der Konjunktur seien derzeit gute Nachrichten für die Börsen, "da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in der kommenden Woche noch etwas höher steigt". In der kommenden Woche entscheidet die Notenbank Fed über das Zinsniveau.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte lag mit 0,8 Prozent im Plus bei 29.564 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent.

Kursgewinne gab es im Autosektor. Die Bank of America hat eine positivere Haltung zur Aktie von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), diese legte um gut 4 Prozent zu. Die Investmentbank stufte zudem die Papiere der Porsche-Holding (Porsche Automobil) auf "Buy" hoch, die Anteilsscheine stiegen an der Dax-Spitze um 5 Prozent. Kursstützend kam hinzu, dass US-Präsident Donald Trump Vorgaben für den Kraftstoffverbrauch von Autos und leichten Nutzfahrzeugen lockern will.

Siemens Energy (Siemens Energy) stiegen um 1,8 Prozent, angetrieben von einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan. Commerzbank gewannen 1 Prozent, hier strich Goldman Sachs das Verkaufsvotum. Ein positiver Kommentar von JPMorgan ließ SAP (SAP SE)-Aktien um 3 Prozent zulegen.

Die zuletzt schon gut gelaufenen Aurubis-Aktien erreichten ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt betrug das Plus 3,5 Prozent. Analysten merkten an, dass der Dividendenvorschlag des Kupferproduzenten für das Geschäftsjahr 2024/25 die Markterwartungen übertreffe.

Unter den kleineren Titeln stiegen Formycon um 7,5 Prozent. Der Hersteller von Biopharmazeutika ist mit der international aufgestellten MS Pharma eine Vertriebspartnerschaft eingegangen./bek/jha/

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

