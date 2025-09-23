DAX23.512 -0,5%ESt505.446 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.880 -2,4%Euro1,1764 +0,2%Öl66,83 +0,3%Gold3.721 +1,0%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt weiter

22.09.25 09:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.508,0 PKT -131,4 PKT -0,56%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montagmorgen an den negativen Wochenausklang vom Freitag angeknüpft. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 23.578 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank ebenfalls um 0,3 Prozent auf 30.117 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich praktisch unverändert.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sprach vom anhaltenden September-Blues des Dax, während die US-Börsen im Nachgang der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr von Rekord zu Rekord eilen. "Während die Investoren in den USA von der geringsten Zahl von Gewinnwarnungen seit einem Jahr ermutigt werden, fürchten sie sich hierzulande vor zahlreichen negativen Überraschungen. Der Dax bleibt in der Handelsspanne, die ihn nun schon seit gut drei Wochen gefangen hält", erklärte Stanzl./edh/jha/

