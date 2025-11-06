DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.071 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,25 -0,5%Gold3.981 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht ab - Quartalsberichte im Fokus

06.11.25 17:50 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht ab - Quartalsberichte im Fokus | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.734,0 PKT -315,7 PKT -1,31%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Donnerstag nach seiner späten Aufholjagd zur Wochenmitte wieder deutlich abgerutscht. Überwiegend kräftige Kursverluste bei den großen US-Technologiewerten ließen insgesamt am Markt die Sorgen vor einer Überbewertung und einer womöglich deutlicheren Korrektur nochmals größer werden.

Wer­bung

Zum Handelsende verlor der deutsche Leitindex 1,31 Prozent auf 23.734,02 Punkte. Der Schlingerkurs der vergangenen Wochen rund um die Marke von 24.000 Punkten ging damit weiter, nun aber in etwas verschärfter Form abwärts. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank am Donnerstag um 1,41 Prozent auf 28.959,63 Punkte. Am Aktienmarkt in New York stand der Techsektor unter Druck. Der NASDAQ 100 verlor zum europäischen Börsenschluss 1,7 Prozent. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1 Prozent.

Im Fokus stand hierzulande die Berichtssaison: Allein aus dem Dax legten acht Unternehmen Zeugnis über die jüngste Geschäftsentwicklung ab. Die Aktien des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials litten unter Gewinnmitnahmen und verloren am Dax-Ende 5 Prozent. Beim Logistiker DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) freuten sich die Anleger dank einer unerwarteten Gewinnsteigerung über einen Kursanstieg von 8,6 Prozent, womit das Papier zum Tagessieger im Dax avancierte./ajx/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:47EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
18:47Bayer: Judith Hartmann wird neue Finanzvorständin im Konzern
18:27Porsche CEO Oliver Blume to step down
18:09ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht ab - Quartalsberichte im Fokus
17:57DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
17:50Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht ab - Quartalsberichte im Fokus
17:49Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade
17:37DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
mehr