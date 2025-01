AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Rückversicherer gefragt - HSBC-Studie, Munich-Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher Rückversicherer haben am Mittwoch von Kaufempfehlungen der britischen Großbank HSBC profitiert. Als positive Nachricht kam hinzu, dass Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) in den kommenden Jahren mit weiterem Gewinnwachstum rechnet. Die Titel der Münchener zogen als drittbester DAX-Wert um 3,9 Prozent an, Hannover Rück stiegen um 2,5 Prozent. Swiss Re hinkten in Zürich mit einem Anstieg um 0,9 Prozent etwas hinterher, denn hier gab HSBC umgekehrt die bisherige Kaufempfehlung auf.

Der Preiszyklus der Rückversicherungsbranche gehe in die nächste Phase, erwähnte Faizan Lakhani in seiner Studie angesichts dessen, dass die Preise für die Versicherungsleistungen zuletzt vom Höhepunkt zurückgekommen seien. Etwas sinkende Raten änderten nicht viel an den Marktbedingungen und einer gesunden Profitabilität, doch es sei an der Zeit, um die Präferenzen in der Rückversicherungsbranche neu zu ordnen. Seine neuen Favoriten lauten Munich Re und Hannover Rück, letztere sei üblicherweise eine gute Wahl für einen schwächeren Preiszyklus.

Bei Munich Re lobte Lakhani derweil den besonders großen Spielraum für weitere Kapitalrückflüsse. Vorstandschef Joachim Wenning hatte am Vorabend in München gesagt, sein Unternehmen sei mit dem Gewinnwachstum noch nicht am Ende der Fahnenstange. Genaueres will er im Dezember verraten, wenn eine neue Mehrjahresstrategie vorgestellt werden soll. Für 2025 hat sich Wenning sechs Milliarden Euro Gewinn vorgenommen. 2024 sollen es mehr als fünf Milliarden Euro gewesen sein./tih/ajx/jha/