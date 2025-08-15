AKTIEN IM FOKUS: DocMorris schwächeln nach Halbjahreszahlen - Redcare erholt
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von DocMorris haben am Dienstag nach der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen vorbörslich geschwächelt. Die Papiere des Schweizer Konkurrenten von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) büßten fast 2 Prozent ein, während Redcare rund 2,5 Prozent gewannen.
Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum mit gut 10 Prozent schwächer ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, konstatierte Baader-Experte Volker Bosse. Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare um 160 Prozent.
Redcare hatte Ende Juli über das erste Halbjahr berichtet. Vom damaligen Zwischenhoch bei 114 Euro fielen die Papiere zuletzt gut 19 Prozent zurück. Auf Jahressicht liegen die Aktien gar rund 30 Prozent im Minus. Bei DocMorris sind es sogar über 60 Prozent./ag/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf DocMorris
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocMorris
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|DocMorris Add
|Baader Bank
|09:21
|DocMorris Sell
|UBS AG
|05.08.2025
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.2025
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|DocMorris Add
|Baader Bank
|05.08.2025
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.2025
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.2025
|DocMorris Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.07.2025
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.2025
|DocMorris Hold
|Warburg Research
|15.04.2025
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|14.04.2025
|DocMorris Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08.05.2025
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|16.04.2025
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|13.03.2025
|DocMorris Sell
|UBS AG
|07.02.2025
|DocMorris Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DocMorris AG (ex Zur Rose) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen